الصداقة يلاقي شباب الجبل في ديربي شحات

يلتقي الثلاثاء القادم فريقا الصداقة وشباب الجبل في ديربي شحات، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للمجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي ستقام على أرضية ملعب شحات سيسعى فيها الفريقان لخطف النقاط الثلاث، حيث يحتل فريق الصداقة المركز السابع برصد 11 نقطة، فيما يقبع شباب الجبل في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وتقام يوم الثلاثاء مباراة أخرى تجمع التعاون والأخضر بملعب اجدابيا، حيث سيبحث الأخضر عن الانتصار لبلوغ الدوري الرباعي، فيما يحاول النجوم الهروب من المركز الأخير حيث يتذيل المجموعة برصيد 6 نقاط.

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