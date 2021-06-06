ديربي منتظر بين السويحلي والاتحاد المصراتي

وضمن افتتاح مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية؛ يلتقي الثلاثاء القادم في مباراة ديربي منتظرة السويحلي والاتحاد المصراتي.

ويخوض السويحلي اللقاء من أجل الظفر بنقاط المباراة، وذلك للمزاحمة على ورقة العبور للدور الرباعي، فيما يسعى الاتحاد المصراتي وبنفس الهدف الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة واحدة على الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق الخمس رفيق بملعبه المباراة ستكون هامة لكليهما حيث يحتل الفريقان مراكز الوسط في المجموعة الثانية.

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