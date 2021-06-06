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ديربي منتظر بين السويحلي والاتحاد المصراتي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

وضمن افتتاح مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب للمجموعة الثانية؛ يلتقي الثلاثاء القادم في مباراة ديربي منتظرة السويحلي والاتحاد المصراتي.

ويخوض السويحلي اللقاء من أجل الظفر بنقاط المباراة، وذلك للمزاحمة على ورقة العبور للدور الرباعي، فيما يسعى الاتحاد المصراتي وبنفس الهدف الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطة واحدة على الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى يستقبل فريق الخمس رفيق بملعبه المباراة ستكون هامة لكليهما حيث يحتل الفريقان مراكز الوسط في المجموعة الثانية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • في اشخاص أكدوا أن هناك مافيات في بعض النوادي الليبية يقةومون بسرقة الأسماء والالقاب الليبية وينسبونها لمجرمين وخريجي السجون وأصحاب قضايا جنائية واسماء مفقودين الحرب ـ بما يسمى نزوير الأسماء وأستعارتها لأغراض شخصية ويوجد من رياصيين يملكون أكثر من جواز سفر باختلاف الاسماء والأرقام ولكن نفس الصورة ـ وهذا مخالف للقانون الشرعي الجنائي الليبي ـوفق الشريعة والسجلات .

    رد

  • في اشخاص أكدوا أن هناك مافيات في بعض النوادي الليبية يقةومون بسرقة الأسماء والالقاب الليبية وينسبونها لمجرمين وخريجي السجون وأصحاب قضايا جنائية واسماء مفقودين الحرب ـ بما يسمى نزوير الأسماء وأستعارتها لأغراض شخصية ويوجد من رياصيين يملكون أكثر من جواز سفر باختلاف الاسماء والأرقام ولكن نفس الصورة ـ وهذا مخالف للقانون الشرعي الجنائي الليبي ـوفق الشريعة والسجلات .

    رد