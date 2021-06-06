“كونسيساو” يُمدد عقده مع “التنين البرتغالي”

جدد بورتو البرتغالي عقد مدربه “سيرجيو كونسيساو” لموسمين إضافيين، لينتهي في صيف 2024.

وكانت عدة تقارير صحفية برتغالية أشارت إلى احتمالية مغادرة كونسيساو، وذلك عقب إخفاق الفريق بالتتويج بالدوري للموسم الماضي، إلا أن التنين البرتغالي جدد ثقته في المدرب ليواصل مرحلة أخرى من قيادة الفريق، والتي انطلقت في 2017، حيث تُوج بخمسة ألقاب منها لقبان على مستوى الدوري المحلي.

وربطت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الفترة الماضية بتدريب سيرجيو كونسيساو لفريق نابولي، إلا أن فريق الجنوب الإيطالي عيّن لوشيانو سباليتي مدرباً للفريق بصورة رسمية.

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