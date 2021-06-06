نادال وفيدرر يتأهلان إلى ثمن نهائي رولان غاروس

تقرير 218

واصل حامل اللقب الإسباني رافائيل نادال مشواره الناجح في بطولة فرنسا المفتوحة، بفوزه على البريطاني كاميرون نوري بثلاث مجموعات دون مقابل، ليتأهل إلى الدور الرابع.

وتمكن الماتادور الإسباني من الفوز في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وأنهى المجموعة الثانية بذات النتيجة، ليواصل نادال تألقه في المجموعة الثالثة ليحسمها بستة لثلاثة ويواصل تألقه في البطولة.

وسيلتقي نادال في الدور ثمن النهائي مع الإيطالي الشاب يانيك سينر، الذي تغلّب على السويدي مايكيل إيميل بثلاث مجموعات نظيفة.

من جانبه بلغ المُصنف الثامن السويسري روجر فيدرر إلى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان غاروس للتنس، بفوزه الصعب على الألماني دومينيك كويبفير بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وحسم المخضرم السويسري المجموعة الأولى بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، في أربع وستين دقيقة، فيما تراجع في المجموعة الثانية التي خسرها بذات النتيجة في 57 دقيقة، لكنه انتصر في المجموعة الثالثة بسبعة لستة، قبل أن يعود ويُكمل المباراة بفوزه في المجموعة الرابعة بسبعة أشواط مقابل خمسة، ليُنهي المباراة في 3 ساعات و36 دقيقة.

ليضمن روجر فيدرر التأهل إلى الدور الرابع من البطولة، حيث سيواجه الإيطالي ماتيو بيرتيني الفائز على الكوري سوون ووكون.

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