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بودبوس يقود الأهلي بنغازي للفوز على الهلال

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 06 يونيو 2021 (وال)- تفوق فريق الأهلي بنغازي على جاره الهلال مساء اليوم الأحد بهدفين دون رد، ضمن حساب إياب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من الدور الليبي لكرة القدم.

هذا وسجل أهداف الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا، لاعبه إبراهيم بودبوس الهدف الأول في الدقيقة “77” بلعبة مقصية، وقبيل انتهاء اللقاء وتحديدًا في الدقيقة “80” عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني لفريقه بتسديدة خارج منطقة الجزاء، مانحًا الأهلي نقاط المباراة كاملة. ( وال – بنغازي ) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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