الاتحاد يتفوق على الخمس بهدفين دون رد

الخمس 06 يونيو 2021 (وال)- تفوق فريق الاتحاد على مستضيفه الخمس مساء اليوم الأحد بهدفين دون رد، ضمن حساب إياب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من الدور الليبي لكرة القدم.

هذا وسجل أهداف الاتحاد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الخمس، لاعبه غازي العيادي في الدقيقة “52” والهدف الثاني معاذ عيسى في الدقيقة “87” من المباراة، ليعزز الاتحاد بهذا الفوز ترتيبه في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه. (وال- الخمس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال