لوكاكو يسجّل “رقمًا قياسيًا” جديدًا مع “الشياطين الحمر”

حقّقت بلجيكا فوزًا صعبًا على ضيفتها كرواتيا بهدف دونٍ مقابل، في المباراة الودّية التحضيرية؛ استعدادًا لخوض كأس أمم أوروبا2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 38 عن طريق هداف إنتر روميلو لوكاكو ليسجل هدفه الدولي الـ 60 في مسيرته مع “الشياطين الحمر”، في مباراته الدولية الـ 93؛ ليصبح أصغر لاعب دولي يصل إلى هذا الرقم، متفوقًا على نجوم عالميين عدة كالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني لويس سواريز.

وتطمح بلجيكا إلى المنافسة على لقب يورو 2020 وتحقيق اللقب بعد مجيئها في المركز الثالث في المونديال الأخير وصدارتها لتصنيف الفيفا إضافة إلى امتلاكها واحدةً من أبرز تشكيلات المنتخبات في القارة الأوروبية

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