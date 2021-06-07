إنجلترا تنجح في اختبارها الأخير قبل انطلاق يورو 2020

نجحت إنجلترا في الفوز على رومانيا بهدف دون ردٍّ، على ملعب ويمبلي، في المواجهة الأخيرة لها قبل الدخول في غمار أمم أوروبا بعد أيام.

وسجل هدف المباراة الوحيد، قائد منتخب “الأسود الثلاثة”، ماركوس راشفورد، في الدقيقة الـ 68، من علامة الجزاء، بعد مخالفة على جاك غريليش.

وحاولت إنجلترا في العديد من الفرص إضافة الهدف الثاني عبر جوردان هندرسون، إلا أن حارس رومانيا تصدى لأغلب الفرص.

وتدخل إنجلترا بطولة يورو 2020 بمواجهات كل من كرواتيا واسكتلندا إضافةً إلى التشيك، حيث تملك تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، فرصةً لتقديم بطولة استثنائية حيث ستلعب مبارياتها في دور المجموعات على ملعب ويمبلي.

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