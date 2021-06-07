منتخبنا الوطني يعسكر بتونس استعدادا لمواجهة السودان

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم في معسكر قصير بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء قبل السفر لإجراء معسكر تحضيري بتونس السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب الوطني الإسباني خافيير كليمنتي قائمة لاعبي المنتخب المستهدفين للدخول في معسكر تحضيري بتونس . والذي سيجري فيه مباراة ودية أمام المنتخب الليبيري في الرابع عشر من الشهر الجاري . قبل التنقل للدوحة لمواجهة المنتخب السوداني في التاسع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس العرب التي تستضيفها قطر في الملاعب المونديالية في شهر ديسبمر القادم .

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