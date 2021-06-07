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زفيريف يصعد إلى ربع نهائي رولان غاروس

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الألماني ألكسندر زفيريف من التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثالثة على التوالي، في بطولة رولان غاروس، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري بثلاث مجموعات دون مقابل.

واستطاع زفيريف الفوز في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وخلال المجموعة الثانية واصل المصنف السادس عالمياً التألق وفرض أفضليته، لينهيها بستة أشواط مقابل شوط واحد، ليعود وينهي المجموعة الثانية لمصلحته بذات النتيجة ستة لواحد، ليحسم المباراة في ساعة و54 دقيقة.

ليضمن زفيريف التواجد بين الثمانية الكبار في ثاني بطولات الغراند سلام، حيث سيلتقي الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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