دي بروين يحافظ على جائزة لاعب الموسم في إنجلترا

حصل البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وذلك في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين.

ولعب دي بروين بصورة كبيرة في تتويج فريقه بلقب البريمرليغ، إضافة إلى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما قاد الستزن إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتي خسرها أمام تشيلسي، ويعد صاحب التسعة والعشرين عاماً واحداً من أفضل اللاعبين في العالم، حيث حافظ على الجائزة الممنوحة له الموسم الماضي.

وتُوج فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ضمت تشكيلة موسم البريمرليغ وجود 6 لاعبين من أبطال الموسم مانشستر سيتي.

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