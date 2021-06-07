أمريكا تُتوج ببطولة أمم الكونكاكاف

تُوج المنتخب الأمريكي ببطولة أمم الكونكاكاف في نسختها الأولى، بفوزه في النهائي على نظيره المكسيكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة دنفر الأمريكية.

وافتتح خوسيه كورونا أول أهداف المباراة لصالح المكسيك في الدقيقة الأولى، وعدّل الواعد جيوفاني ريينا النتيجة للولايات المتحدة في الدقيقة 27، زعزز دييجو لاينز التقدم للمكسيك في الدقيقة 79، وبعد ثلاث دقائق عدلت أمريكا النتيجة برأسية ويستون ماكيني، وتواصلت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت هدف الفوز لأمريكا عبر نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش قبل النهاية بست دقائق.

ليثأر منتخب الولايات المتحدة من خسارته الأخيرة، أمام المكسيك في نهائي الكأس الذهبية لعام 2019.

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