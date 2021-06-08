‏تحدث البرازيلي فريد نجم نادي مانشستر يونايتد عن موسم فريقه في البرميرليغ، وباقي المسابقات المحلية والأوروبية هذا العام.

وقال فريد: “الفريق قدّم أداءً جيدًا حقًا وتحسن طوال الموسم لم يكن لدينا جولة تحضيرية قبل بداية الموسم، وقد تحسنا طوال الموسم بشكل عام، أعتقد أن الفريق قدّم موسماً رائعًا على الرغم من أنه كان بإمكاننا فعل المزيد”.

‏وأضاف فريد: “لقد لعبت وبدأت الكثير من المباريات هذا الموسم، أنا سعيد حقًا بذلك، سعيد لأنني كنت في حالة جيدة وقضيت موسمًا رائعًا مع الفريق، أريد تحقيق الكثير هنا وأنا متأكد من أن هناك الكثير في المستقبل”.

‏وختم فريد تصريحاته: “أفضل لحظة لي في الموسم هي هدفي في شباك توتنهام، لقد كان هدفًا مهمًا للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أنه كان مهمًا للفريق أيضًا”.

جدير بالذكر أن نادي مانشستر يونايتد أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلف البطل جاره مانشستر سيتي.

يذكر أن البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا شارك هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز في 30 لقاء، سجل فيها هدفا يتيما كان في شباك نادي توتنهام.

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