تحضيرًا ليورو 2020 .. المانشافت يكتسح لاتفيا

اكتسح منتخب ألمانيا ضيفه منتخب لاتفيا بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في دسلدورف، ضمن التحضيرات لخوض كأس أمم أوروبا .

وافتتح روبن غوسينس أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 19، وبعد دقيقتيْن؛ أضاف إلكاي غاندوغان الهدف الثاني، قبل أن يعزّز العائد توماس مولر النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 27.

وسجل حارس لاتفيا روبيرت أوزولس الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، واختتم سيرج غنابري أهداف الشوط الأول بالهدف الخامس للمانشافت في الدقيقة الأخيرة.

وسجل تيمو فيرنر الهدف السادس لألمانيا في الدقيقة الـ 50، قبل أن تقلّص لاتفيا النتيجة في الدقيقة الـ 75، إلا أن لوروي ساني سجّل سابع الأهداف بعد دقيقة واحدة .

ويفتتح منتخب المانشافت أول مبارياته في أمم أوروبا بمواجهة بطلة العالم ووصيفة النسخة الأخيرة في الخامس عشر من الشهر الجاري على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

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