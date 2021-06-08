تحضيرات متواصلة لـ”السامبا” لمواجهة باراغواي

خاض لاعبو المنتخب البرازيلي حصةً تدريبيةً؛ تحضيرًا لمواجهة الباراغواي، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 .

ويسعى السامبا لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في التصفيات المونديالية بعد تحقيقهم خمس انتصارات متتالية والتربع في الصدارة بـ 15 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الأرجنتين.

ورغم الأجواء غير المستقرة داخل معسكر السامبا؛ إلا أن اللاعبين قرروا الاستمرار في خوض بطولة “كوبا أمريكا”، وذلك رغم اعتراضهم على استضافة بلادهم للبطولة، وذلك بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وتغلب السامبا، في الجولة الماضية، على منتخب الإكوادور بثلاثية دون مقابل، على ملعب مدينة بورتو أليغري.

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