“كورونا” يُبعد بوسكيتس خارج قائمة لاروخا في اليورو

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مغادرة لاعب وسط المنتخب، سيرخيو بوسكيتس، معسكر لاروخا، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.

وذكر الاتحاد الإسباني أن “بوسكيتس”، قائد المنتخب؛ أجرى مسحة تأكدت ثبوت إيجابيتها، مع التأكيد على أن عينة كل اللاعبين في المعسكر جاءت سلبية، وبحسب الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني؛ فإن جميع الإجراءات اللازمة قد وضعت بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، لتتأكد مغادرة “بوسكيتس” قائمة المنتخب المشارك في “اليورو” .

واستدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، لاعب وست هام، بابلو فورنالس، إضافةً إلى لاعب فالنسيا، كارلوس سولير، ومهاجم ليدز يونايتد، رودريغو مورينو، ليختار بديلاً لقائد لاروخا.

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