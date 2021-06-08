اخبار الرياضة

“كورونا” يُبعد بوسكيتس خارج قائمة لاروخا في اليورو

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم مغادرة لاعب وسط المنتخب، سيرخيو بوسكيتس، معسكر لاروخا، عقب إصابته بفيروس “كورونا”.

وذكر الاتحاد الإسباني أن “بوسكيتس”، قائد المنتخب؛ أجرى مسحة تأكدت ثبوت إيجابيتها، مع التأكيد على أن عينة كل اللاعبين في المعسكر جاءت سلبية، وبحسب الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني؛ فإن جميع الإجراءات اللازمة قد وضعت بالتعاون مع وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، لتتأكد مغادرة “بوسكيتس” قائمة المنتخب المشارك في “اليورو” .

واستدعى لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، لاعب وست هام، بابلو فورنالس، إضافةً إلى لاعب فالنسيا، كارلوس سولير، ومهاجم ليدز يونايتد، رودريغو مورينو، ليختار بديلاً لقائد لاروخا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك