الإصابة تحرم أركاديوش ميليك من يورو2020

سيغيب المهاجم أركاديوش ميليك عن تشكيلة منتخب بلاده بولندا في نهائيات بطولة أمم أوروبا والتي ستنطلق بعد أيام وذلك لإصابته في الركبة.

وبحسب الاتحاد البولندي لكرة القدم فإن مهاجم مارسيليا والذي ألتحق بتدريبات منتخبه الوطني قبل أيام خضع لفحوصات دقيقة أكدت عدم إمكانيته التعافي في الوقت المناسب خلال مجريات البطولة، مايعني من الصعوبة اللحاق بمباريات بولندا في البطولة القارية، وباشر اللاعب عملية التعافي خلال الأيام الماضية إلا أنه لم يتحسن بصورة واضحة ليقوم المدرب باولو سوزا بإستبداله من قائمة المنتخب.

وكان ميليك قد أصيب خلال مباراة فريقه مارسيليا أمام ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي في الثالث والعشرين من مايو الماضي، حيث تعد الإصابة هي الرابعة للاعب في الركبة منذ أن لعب مع نابولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية