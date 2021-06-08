نادال ودجوكوفيتش يتأهلان إلى ربع نهائي رولان غاروس

تقرير 218

واصل حامل لقب النسخة الأخيرة وصاحب الرقم القياسي الإسباني رافائيل نادال مشواره الناجح في بطولة رولان غاروس للتنس بفوزه على الإيطالي يانيك سينر بثلاث مجموعات دون مقابل.

وتقدم نادال بسرعة بشوطين دون مقابل في انطلاق المجموعة الأولى لكنه سرعان ماعانى أمام اللاعب الإيطالي الشاب الذي أجبر الماتادور لإنهاء المجموعة بسبعة مقابل خمسة، وتمكن نادال من حسم المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن ينهي المجموعة الأخيرة مستغلاً ضربات إرسالاته القوية لينهيها بسهولة بستة أشواط نظيفة ليتمكن المصنف الثالث من كسب المباراة في ساعتين و17 دقيقة.

وبذلك يصعد نادال إلى دور الثمانية في البطولة حيث سيواجه الأرجنتيني دييغو شواراتيزمان.

من جهة أخرى تأهل المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى ربع النهائي مستغلاً انسحاب منافسه الإيطالي الواعد لورينتسو موسيتي.

وفاجأ اللاعب الإيطالي منافسه دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بفوزه عليه بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وعاد وتألق في المجموعة الثانية ليكسبها بالنتيجة ذاتها بعد منافسة صعبة، قبل أن يتعرض لأصابة ليعاني خلال المجموعة الثالثة التي خسرها بستة لواحد، والرابعة لستة لصفر، ليقرر الانسحاب مع انطلاق المجموعة الخامسة، ليمهد الطريق أمام دجوكوفيتش للعبور إلى دور الثمانية.

وسيلتقي اللاعب الصربي في ربع النهائي أمام الإيطالي الآخر ماتيو بيرتيني الذي أطاح بالمخضرم روجر فيدرر.

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