اخبار الرياضة

بيسينا يعوض سينسي في قائمة الأتزوري

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن لاعب الوسط ستيفانو سينسي سيغيب عن صفوف الأتزوري خلال أمم أوروبا وذلك لإصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات.

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن الطاقم الفني بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني قرر استبدال لاعب وسط إنتر ستيفانو سينسي بلاعب وسط أتالانتا ماتيو بيسينا في القائمة النهائية لمنتخب إيطاليا في اليورو.

وذكر الطاقم الطبي لمنتخب إيطاليا أن سينسي سيخضع للعناية الطبية ومن ثم سيغادر تجمع الأتزوري.

وأستدعى مانشيني سينسي ضمن قائمة “السكوادرا أتسورا” النهائية والتي ضمت ستة وعشرين لاعباً رغم عدم الجاهزية الكاملة بعد إصابته في الجولة الأخيرة مع إنتر أمام أودينيزي، ويأتي إستدعاء بيسينا صاحب الـ24 عاما نظراً لمستواه المتميز هذا الموسم مع فريقه أتالانتا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك