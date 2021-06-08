بيسينا يعوض سينسي في قائمة الأتزوري

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن لاعب الوسط ستيفانو سينسي سيغيب عن صفوف الأتزوري خلال أمم أوروبا وذلك لإصابة عضلية تعرض لها خلال التدريبات.

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن الطاقم الفني بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني قرر استبدال لاعب وسط إنتر ستيفانو سينسي بلاعب وسط أتالانتا ماتيو بيسينا في القائمة النهائية لمنتخب إيطاليا في اليورو.

وذكر الطاقم الطبي لمنتخب إيطاليا أن سينسي سيخضع للعناية الطبية ومن ثم سيغادر تجمع الأتزوري.

وأستدعى مانشيني سينسي ضمن قائمة “السكوادرا أتسورا” النهائية والتي ضمت ستة وعشرين لاعباً رغم عدم الجاهزية الكاملة بعد إصابته في الجولة الأخيرة مع إنتر أمام أودينيزي، ويأتي إستدعاء بيسينا صاحب الـ24 عاما نظراً لمستواه المتميز هذا الموسم مع فريقه أتالانتا.

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