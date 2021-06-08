التحدي مصراتة يواجه نجوم صرمان في نصف نهائي الكأس

تأهل فريق التحدي بمصراتة لكرة القدم المصغرة لدور نصف نهائي كأس ليبيا بعد فوزه على الريف بمرزق بثمانية أهداف نظيفة.

التحدي مصراتة سيواجه الأحد المقبل في الدور النصف النهائي فريق نجوم صرمان الذي فاز بدوره على النضال بكابو بهدفين لهدف.

يشار إلى أن الاتحاد العام للكرة المصغرة قد حدد 19 يونيو الجاري موعدا لمباراة نهائي كأس ليبيا التي تجمع الفائز من التحدي مصراتة ونجوم صرمان بفريق الصقور المتأهل سلفا لنهائي الكأس.

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