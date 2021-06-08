الأخضر يعلق المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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أعلن نادي الأخضر الرياضي تعليق المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم بعد الأحداث التي وقعت في مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق التعاون في ملعب أجدابيا.

وأضاف النادي في بيان له أن لاعبو الفريق تعرضوا للاعتداء عقب انتهاء المباراة من قبل جهاز الدعم المركزي أجدابيا المكلف بتأمين المباراة.

وأشار النادي إلى أن طاقم التحكيم تعرض للتهديد المباشر بين شوطي اللقاء من قبل العناصر المكلفة بتأمين المباراة.

وذكر نادي الأخضر في بيانه أن العناصر الأمنية وقفت عاجزة عن إخراج الجماهير التي دخلت إلى مدرجات الملعب وأمام أنظار طاقم التحكيم ومراقب المباراة الأمر الذي تسبب في إيقاف المباراة في أكثر من مرة

وأوضح النادي أن هذا الأمر أثر مباشرة على طاقم التحكيم وأدى إلى احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد فريقنا بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي لم تكن موفقة وأدت إلى تغيير نتيجة المباراة.

وأكد النادي أن هذه الأحدث ألحقت أضرارًا جسيمة بفريقنا الذي ينافس على إحدى بطاقتي الصعود إلى الدور الرباعي.