لا غالب ولا مغلوب في ديربي قورينا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي (2-2) دربي مدينة شحات المعروف بدربي قورينا الذي جمع الصداقة وغريمه التقليدي شباب الجبل أمس الثلاثاء، على ملعب شهداء بنينا، في إطار الجولة 12 من الدوري الليبي الممتاز.

وسجل شباب الجبل هدف السبق في الدقيقة 15 بواسطة المحترف التونسي أحمد البوسعيدي، ونجح المالي عبدولاي كانوتي في تسجيل التعادل للصداقة (41).

وضاعف شباب الجبل تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 54، سحله حسين صالح من علامة الجزاء، وحقق الصداقة التعادل عن طريق عيسى العبيدي بركلة جزاء غي الدقيقه (77).

بهذه النتيجة رفع الصداقة رصيده إلى 12 نقطة تقدمت به إلى المركز السابع، بينما أضاف شباب الجبل نقطة ليصبح برصيد 9 في المركز التاسع.