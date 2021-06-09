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“إصابة بنزيما” تعكر أجواء فوز الديوك على بلغاريا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلبت فرنسا على ضيفتها بلغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل على ستاد دو فرانس في العاصمة باريس في مباراة شهدت حضور خمسة آلاف متفرج في آخر مبارياتها تحضيراً لأمم أوروبا2020

وتقدمت الديوك في الدقيقة التاسعة والعشرين عبر أنطوان غريزمان بطريقة رائعة، وتعرض المهاجم العائد كريم بنزيما إلى إصابة أستدعت خروجه من أرض الملعب، وأضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن المباراة بعد عرضية من بنجامين بافارد، قبل أن يعود جيرو ويضيف الهدف الثالث بعد تمريرة من وسام بن يدر في الدقيقة الأخيرة .

وتستهل الديوك مشاركتها في اليورو بمواجهة قمة مرتقبة أمام ألمانيا في الخامس عشر من الشهر الجاري .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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