“إصابة بنزيما” تعكر أجواء فوز الديوك على بلغاريا

تغلبت فرنسا على ضيفتها بلغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل على ستاد دو فرانس في العاصمة باريس في مباراة شهدت حضور خمسة آلاف متفرج في آخر مبارياتها تحضيراً لأمم أوروبا2020

وتقدمت الديوك في الدقيقة التاسعة والعشرين عبر أنطوان غريزمان بطريقة رائعة، وتعرض المهاجم العائد كريم بنزيما إلى إصابة أستدعت خروجه من أرض الملعب، وأضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن المباراة بعد عرضية من بنجامين بافارد، قبل أن يعود جيرو ويضيف الهدف الثالث بعد تمريرة من وسام بن يدر في الدقيقة الأخيرة .

وتستهل الديوك مشاركتها في اليورو بمواجهة قمة مرتقبة أمام ألمانيا في الخامس عشر من الشهر الجاري .

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