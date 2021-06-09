اخبار الرياضة

الاتحاد المصراتي يطيح بالسويحلي ويشدد الملاحقة بمتصدر مجموعته

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تغلب الاتحاد المصراتي، على جاره السويحلي “2-1” في ديربي مدينة مصراتة ضمن منافسات الجولة “12” بالمجموعة الثانية للمسابقة المحلية .

وقدم الفريقين عداء مميزا في اللقاء الذي احتضنه ملعب مصراتة، وتقدم الاتحاد المصراتي بهدف أول في الدقيقة 40 للمهاجم “أيمن عمير” .

وأضاف المتألق “أحمد القديري” ثاني أهداف الاتحاد المصراتي في الدقيقة 60 .

وقلص السويحلي الفارق عند الدقيقة 77، بهدف المهاجم البديل “عبد الرحمن الأجنف” .

وبهذا الفوز تقدم الاتحاد المصراتي للترتيب الثاني في المجموعة الثانية  برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد السويحلي عند 18 نقطة في المركز الرابع .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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