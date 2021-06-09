بولندا وأيسلندا تتعادلان ضمن تحضيرات يورو2020

أنهت بولندا تحضيراتها للمشاركة في أمم أوروبا بتعادلها أمام إيسلندا بهدفين لمثلهما على ملعب مييسكي في مدينة بوزنان .

وتقدمت أيسلندا في الدقيقة السادسة والعشرين عن طريق ألبرات غودمونسون، وعدل بيوتر زيلينسكي النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين لبولندا، وعادت أيسلندا للتقدم مجدداً عبر بيركير بيارنسون في الدقيقة السابعة والأربعين، وتعادلت بولندا قبل نهاية المباراة بدقيقتين عبر كارول سفيدرسكي .

وتستهل بولندا المشاركة في يورو 2020 بمواجهة سلوفاكيا في الرابع عشر من يونيو قبل مواجهة كل من إسبانيا والسويد على التوالي .

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