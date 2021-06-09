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بولندا وأيسلندا تتعادلان ضمن تحضيرات يورو2020

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت بولندا تحضيراتها للمشاركة في أمم أوروبا بتعادلها أمام إيسلندا بهدفين لمثلهما على ملعب مييسكي في مدينة بوزنان .

وتقدمت أيسلندا في الدقيقة السادسة والعشرين عن طريق ألبرات غودمونسون، وعدل بيوتر زيلينسكي النتيجة في الدقيقة الرابعة والثلاثين لبولندا، وعادت أيسلندا للتقدم مجدداً عبر بيركير بيارنسون في الدقيقة السابعة والأربعين، وتعادلت بولندا قبل نهاية المباراة بدقيقتين عبر كارول سفيدرسكي .

وتستهل بولندا المشاركة في يورو 2020 بمواجهة سلوفاكيا في الرابع عشر من يونيو قبل مواجهة كل من إسبانيا والسويد على التوالي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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