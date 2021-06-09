التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الصداقة وشباب الجبل

انتهت مباراة فريقي الصداقة وشباب الجبل بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

المباراة التي استضافها ملعب شهداء بنينا شهدت تقدم شباب الجبل بالهدف الأول عن طريق التونسي أحمد أبوسعيد فيما أدك عبدلاوي كانوتي التعادل لصالح الصداقة.

وفي الشوط الثاني تقدم فريق شباب الجبل في النتيجة من جديد عن طريق حسين صالح بينما أحرز عيسى العبيدي التعادل لصالح الصداقة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وبهذا التعادل رفع شباب الجبل رصيده للنقطة التاسعة في الترتيب التاسع بينما وصل فريق الصداقة للنقطة الثانية عشر في المركز السابع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية