طموح التانغو يتوقف أمام كولومبيا

أجبرت كولومبيا ضيفتها الأرجنتين على التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت بدل الضائع في الجولة الثامنة من التصفيات المونديالية .

وتقدم منتخب التانغو في الدقيقة العاشرة عبر المدافع كريستيان روميرو بكرة رأسية، وعزز لياندرو باريديس التقدم بالهدف الثاني بعد توغل داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ووقلص بورخا الفارق لكولومبيا مع وصول المباراة للدقيقة الحادية والخمسين من علامة الجزاء، قبل أن يهدي الجناح خوان كوادرادو نقطة ثمينة لمنتخب بلاده بعدما سجل التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

لترفع الأرجنتين رصيدها إلى أثني عشرة نقطة في وصافة التصفيات، فيما رفعت كولومبيا رصيدها إلى ثماني نقاط في المرتبة الخامسة .

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