ديربي مصراتة.. الاتحاد يحسم نتيجة لقائه بالسويحلي

في ديربي مصراتة، تفوق الاتحاد المصراتي على غريمه وجاره السويحلي بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الثانية للدوري الليبي.

أقيمت مباراة الديربي بين الفريقين على ملعب مصراتة، وتميزت بالإثارة الفرص السانحة.

أحرز الاتحاد المصراتي هدفه الأول عبر لاعبه أيمن عمير في الدقيقة 40 بعد كرة مرتدة من علي شنينة، واستمر الشوط الأول على هذه النتيجة.

في الدقيقه 60، بعد ضغط متواص للاتحاد المصراتي، ومن هجمة مرتدة، مهد الكاميروني مابوندي، الكرة لأحمد القديري، الذي وضعها في شباك السويحلي، محققاً هدفه الشخصي السادس هذا الموسم.

وعند الدقيقة 77، تمكن السويحلي من تقليص الفارق بأقدام البديل عبد الرحمن الأجنف.

قفز الاتحاد المصراتي بهذا الانتصار إلى المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية مؤقتا، برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد السويحلي عند 18 نقطة محتلاً المركز الرابع.

