“زفيريف وتسيتيباس” يصعدان إلى “مربع كبار” رولان غاروس

تقرير 218

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الكبرى، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بثلاث مجموعات دون مقابل.

وسيطر زفيريف الملقب بـ”ساشا” على مجريات المباراة، حيث حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وأنهى الثانية بستة لواحد، ليعود في المجموعة الثالثة ويضمن الفوز بالمباراة بستة لواحد، وسط انهيار تام للاعب الإسباني.

وسيواجه زفيريف في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتيباس، حيث يسعى اللاعبان لضمان التواجد في النهائي.

وعبر اليوناني ستيفانوس تسيتيباس إلى دور الأربعة من رولان غاورس للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية، بعد فوزه على المصنف الثاني دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات دون مقابل.

ولم يُجد اللاعب اليوناني أي صعوبة تُذكر في المباراة، حيث فاز بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفرض تسيتيباس أسلوبه في المجموعة الثانية التي حسمها بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، قبل أن يُنهي الأمور ويؤكد هيمنته المُطلقة على المباراة ويفوز بالثالثة بسبعة لخمسة، ضامناً بذلك التأهل للمربع الذهبي من البطولة.

ويطمح تسيتيباس صاحب الـ22 عاماً لبلوغ النهائي الأول في بطولات الغراند سلام، عندما يلتقي ألكسندر زفيريف في مواجهة منتظرة.

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