رئيس رابطة أندية بنغازي يطالب باجتماع عاجل لاتحاد الكرة للحد من ظاهرة الشغب

أخبارليبيا24
أعرب رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى علي بوفراج عن قلقه من تنامي ظواهر الشغب داخل الملاعب وخارجها أثناء إقامة مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
وقال بوفراج، بصفتي رئيساً للجنة النوايا الحسنة رأينا من واجبنا أن ننبه إلى ما يحدث في ملاعبنا من ظواهر غير لائقة.
وأكد بوفراج، أن هذه الظواهر لا تنتمي إلى الرياضة بأي صلة خاصةً وأن مسابقة الدوري الليبي وصلت إلى مرحلة صعبة فيما يتعلق بالتتويج والهبوط.
وقال بوفراج:”نأمل من رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عقد اجتماع عاجل بأعضاء المكتب التنفيذي وكل من له علاقة بهذه المسابقة من لجنة مسابقات ولجنة تحكيم ورؤوساء الأندية والجهات الأمنية”.
وأضاف، “إن طلبنا يهدف لحلحلة هذه المشاكل وتفادياً لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا لنضمن سير المسابقة بصورةٍ حسنة ولا نقع فيما لا يحمد عقباه”.
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