الدعوة لاجتماع عاجل بشأن الملاعب الليبية

دعا رئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى علي بوفراج، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، إلى اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي وكل من له علاقة بمسابقة الدوري الليبي، من لجنة مسابقات ولجنة تحكيم ورؤساء الأندية والجهات الأمنية.

وقال بوفراج في تصريح، إن الدعوة للاجتماع تأتي لبحث مسألة الملاعب الليبية وما تتعرض لها من “ظواهر غير لائقة ولا تنتمي إلى الرياضة بأي صلة”، خاصةً أن مسابقة الدوري الليبي وصلت إلى مرحلة صعبة فيما يتعلق بالتتويج والهبوط.

وأضاف أن الاجتماع يأتي لـ”حلحلة هذه المشاكل وتفادياً لأي مشاكل قد تحدث مستقبلا، لنضمن سير المسابقة بصورةٍ حسنة ولا نقع فيما لا يحمد عقباه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية