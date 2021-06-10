“كلمنتي” يستدعي 23 لاعبا استعدادا لمواجهة ليبيريا  وديا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

استدعى المدرب الأسباني “خافيير كلمنتي” 23 لاعبا من المنتخب الليبي منهم 3 محترفين، وذلك للالتحاق بمعسكر تدريبي في دولة تونس استعدادا لمواجهة ليبيريا وديا .

وجاء استدعاء هذه القائمة تحضيريا لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لكأس العرب الذي تحتضنه قطر هذا العام .

وشهدت قائمة “كليمنتي” استدعاء أحمد التربي مدافع كاظمة الكويتي، والسنوسي الهادي صانع ألعاب العربي الكويتي، إضافة إلى 20 لاعب ينشطون في الدوري المحلي وهم “محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، ومعاذ اللافي، وطاهر بن عامر، وعبد الله الشريف، وعلي يوسف، ومحمد المنير، والمعتصم صبو، ومحمد الترهوني، وفيصل البدري، والشامخ فرج، ومحمد التوهامي، وعبد الله بلعم، وأحمد القديري ، ومعاذ عيسى، ونور الدين القليب، ومفتاح طقطق، وخالد مجدي، ومحمد زعبية، وعلي سلامة، وأيمن عمير.

وأثار عدم استدعاء مهاجم الأهلي بنغازي إبراهيم بودبوس جدل واسع خاصة وأن اللاعب يعد أحد أفضل لاعبي الدوري الليبي هذا العام، كما تغيبت عن القائمة عدة أسماء قدمت أداء جيدا منها أحمد الهرام، وجعفر اجبودة، وربيع الشادي، ومهند بوعجيلة .