“التحدي الأكبر”.. دجوكوفيتش يُواجه نادال في نصف نهائي رولان غاروس

تقرير 218

بلغ المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المربع الذهبي في بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى؛ بفوزه على الإيطالي الشاب ماتيو بيريتيني، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

واستطاع دجوكوفيتش، حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، واستغلّ اللاعب الصربي سيطرته على ضربات الإرسال في المجموعة الثانية التي أنهاها بستة لاثنين، لكن بيريتيني عاد بصعوبة في المجموعة الثالثة ليفوز بها بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة؛ إلا أن دجوكوفيتش تمكّن من كسب المجموعة الرابعة بسبعة لخمسة، في المباراة التي تواصلت لثلاث ساعات و20 دقيقة؛ ضامنًا بذلك التأهل إلى نصف نهائي البطولة الكبرى للمرة الـ 11في مسيرته.

وستكون المواجهة في نصف النهائي بين دجوكوفيتش ونادال، الأبرز بينهما حيث سيلتقيان للمرة الـ 58.

من جهته، سيضرب دجوكوفيتش موعدًا مرتقبًا في نصف النهائي مع المصنف الثالث الإسباني رافائيل نادال، الذي تغلّب على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن نادال من الفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، إلا أن اللاعب الأرجنتيني تمكن من العودة في المجموعة الثانية ليفوز بها بستة لأربعة، وفي المجموعة الثالثة؛ عاد الماتادور لفرض السيطرة التي كلّلها بحسم المجموعة بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن يواصل الأفضلية في المجموعة الرابعة، والتي أنهاها، بسهولة، بستة أشواط دون مقابل؛ ليضمن بلوغه لنصف النهائي .

وسيسعى نادال إلى التأهل إلى المباراة النهائية؛ من أجل التتويج باللقب الـ 21له في سلسلة “الغراند سلام” والانفراد بالرقم القياسي أمام السويسري روجر فيدرر .

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