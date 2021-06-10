بلجيكا تفتقد “دي بروين” أمام روسيا في يورو 2020

غاب نجم وسط المنتخب البلجيكي، كيفين دي بروين، عن تدريبات منتخب بلاده التحضيرية لمواجهة روسيا، في سان بطرسبرغ، ضمن المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ولم يُشارك “دي بروين”، خلال تدريبات الأربعاء، مع لاعبي بلجيكا لتتقلص فرص مشاركته في أولى مباريات منتخب بلاده أمام روسيا، وأكد مدرب المنتخب، روبيرتو مارتينيز، أنه من المرجّح أن يعود اللاعب إلى التدريبات، خلال الأيام المقبلة؛ وذلك تحضيرًا للمباراة الثانية أمام الدانمارك.

وانضمّ لاعب الوسط إلى قائمة اللاعبين المشاركين في اليورو، لكنه لم يشارك، حتى الآن، في أي مباراة ودّية أو تدريب رسمي.

وتعرض “دي بروين” لكسرٍ مضاعف في الوجه، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقه مانشستر سيتي وتشيلسي؛ مما استدعى تدخلاً جراحيًا طفيفًا، الأسبوع الماضي.

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