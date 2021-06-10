روما تتأهب لانطلاق “الحدث المنتظر”

تتأهب العاصمة الإيطالية روما لاستضافة المباراة الافتتاحية من بطولة أمم أوروبا “يورو2020″، والتي ستجمع بين المنتخب الإيطالي صاحب الأرض وتركيا على ملعب الأولمبيكو.

وحصلت إيطاليا على الضوء الأخضر، والسماح بحضور 16 ألف متفرج، بما يعادل 25% من الطاقة الاستيعابية لملعب الأولمبيكو، كما سمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوضع شاشات عملاقة في الساحات في قلب العاصمة؛ لمتابعة افتتاح الحدث الكروي المرتقب.

وبحسب اليويفا؛ سيتعيّن على الجمهور الذي سيحضر المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا؛ إبراز شهادة التطعيم الخاصة ضد فيروس “كورونا” أو نتيجة سلبية للفحص الأخير، أو وثيقة تعافيهم من العدوى خلال الأشهر الستة الأخيرة؛ لحضور المباراة، بشكل طبيعي.

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