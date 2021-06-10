ساري يعوّض إنزاغي في تدريب لاتسيو

أعلن لاتسيو تعيين المدرب ماوريتسيو ساري مدرباً للفريق لمدة موسمين خلفاً لسيموني إنزاغي الذي سيشرف على إنتر بداية من الموسم المقبل.

وأكد نادي العاصمة الإيطالية عبر بيان رسمي بأن ساري أصبح مدرباً للبيانكوتشيليستي حتى يونيو 2023، وسيستلم صاحب الـ62 عاماً مهامه خلال الفترة المقبلة، حيث أتفق مع رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو بأن الفريق يحتاج بعض التدعيمات للمنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يشرف ماوريتسيو ساري على أي فريق منذ إقالته من منصبه كمدرب ليوفنتوس في أغسطس 2020 بعد موسم واحد توج خلاله بالدوري المحلي، لكنه ودّع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ليون، وخاض المدرب المخضرم العديد من التجارب التدريبية أبرزها مع نابولي وتشيلسي الذي توج معه بالدوري الأوروبي في 2019.

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