طلعت يوسف يودّع الأهلي طرابلس

اعلنت ادارة الاهلي طرابلس استقالة مدرب الفريق المصري طلعت يوسف عقب الفوز علي ابوسليم بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من إياب الدوري الممتاز.

وكان طلعت يوسف قد اشار الي ان مباراة ابوسليم ستكون الاخيرة بعد ضغط الجمهور عليه وعلى اللاعبين بسبب تراجع النتائج، وحافظ المدرب المصري على وصافة المجموعة قبل مغادرته الفريق.

من جهتها، لم تعلن إدارة نادي الاهلي طرابلس حتى الآن عن معوض طلعت يوسف في المرحلة المقبلة والتي تعتبر مهمة جدا من اجل بلوغ الدور الرباعي.

وأشار المدرب المصري طلعت يوسف بأن الفريق يمر بضغط كبير من قبل الجمهور، مؤكداً بأن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً من الجميع من أجل مصلحة النادي.

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