الأتزوري يدخل أمم أوروبا بطموح تحقيق اللقب الثاني

تقرير 218

يدخل الأتزوري- المنتخب الايطالي- نسخة كأس أمم أوروبا 2020 بطموح كبير ورغبة في تحقيق اللقب الثاني “للسكوادرا أتسورا” في المحفل الأوروبي.

تأخير انطلاق البطولة لمدة عام كامل بسبب أزمة فيروس كورونا أدخلت إيطاليا في مرحلة استعداد جديدة بقيادة المدرب روبيرتو مانشيني الذي غير شكل المنتخب بعد الإخفاق الأخير في عدم التأهل إلى مونديال روسيا الماضي، عروض الأتزوري في التصفيات والمباريات الودية إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية جعلته واحدا من المرشحين لفرض كلمته واسمه البارز في الكرة العالمية للتتويج باليورو.

وفرض روبيرتو مانشيني تغييرا جذريا على المنتخب بإستدعائه لأكثر من ستين لاعبا يمثلون أفضل اللاعبين في الكرة الإيطالية لحمل قميص المنتخب خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تأثير فوري جاء من اللاعبين الشبان أحدثوا تحولا كبيرا في أسلوب اللعب، حيث انتقل الأتزوري من الكاتاناشيو وشكل الدفاع التقليدي إلى أسلوب هجومي فرض احترام كل الخصوم، سمة جديدة أدخلها مانشيني في العمود الفقري ومواهب بارعة تجيد اللعب في عدة مراكز قد يكون خلالها خط الوسط من بين الأبرز في البطولة رغم صغر سنه مقارنة بكبار القارة.

المواجهة أمام تركيا في افتتاح البطولة قد تكشف نوايا الأتزوري في المنافسة على لقب اليورو كون المباراة تلعب على ملعب الأولمبيكو، فهل تكون إيطاليا حصانا أسود لحصد اللقب المنتظر؟ أم أن الدخول في بطولة رسمية قد يكشف بعض الخبايا لأبناء مانشيني؟

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