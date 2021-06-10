“الضوء في نهاية النفق”.. شعار افتتاح يورو 2020

تقرير 218

تقترب ساعة الحسم ومعها ترتفع أصوات المحبين والعاشقين للكرة الجميلة، معزوفات اليورو ستطرب صيف محبي المستديرة في القارة العجوز، بمباريات مثيرة اشتاق لها العالم بأسره بعد الذي سببه وباء كورونا.

منتخبات عملاقة ستتنافس على لقب النسخة السادسة عشرة من أمم أوروبا، بطولة العام الحالي والتي تم تأجيلها اضطراريا من العام الماضي بسبب الأزمة الصحية ستقام في إحدى عشرة مدينة مختلفة في القارة الأوروبية.

فعاليات افتتاح النسخة الاستثنائية من “يورو 2020” وكما جرت العادة ستشهد حفلا وإن كان هذه المرة سيكون مبسطا نظرا للوضع الصحي الراهن، ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما سيشهد للمرة الأولى حضور الجمهور منذ بدء الجائحة في مارس من العام الماضي، ولكنه لن يكون ممتلئا بالكامل بل بنسبة 25 في المائة من السعة الإجمالية للملعب التاريخي.

وكشف موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الحفل سيتضمن حفلا غنائيا عبر تقنية الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد، كما أن الحفل سيشهد مشاركة الثنائي فرانشيسكو توتي وأليساندرو نيستا واللذين جاء اختيارهما لرمزيتهما في الكرة الإيطالية المستضيفة لافتتاح البطولة، وسيكون الترحيب بعودة الجمهور من ضمن برنامج حفل الافتتاح بعد الغياب الطويل.

وأكدت الحكومة الإيطالية أنها أطلقت عنوانا لحفل الافتتاح وهو “الضوء في نهاية النفق” كتعبير على بداية النهاية لأزمة كورونا والتي أثرت على شكل كرة القدم والعالم بشكل كبير.

افتتاح ربما لن يكون كما اعتدنا في السنوات الأخيرة في بطولة بحجم اليورو سيكون التنافس فيها على مستوى عال في انتظار إثارة قمم المباريات.

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