الأتزوري يواجه تركيا في افتتاح اليورو

تواجه إيطاليا منافستها تركيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب الأولمبيكو في روما، ضمن المجموعة الأولى.

ويدخل الأتزوري المباراة الافتتاحية، وكله أملٌ في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والانطلاق في طريقه في بطولة أمم أوروبا، وأجرى آخر تحضيراته بقيادة، مدربه روبيرتو مانشيني، على ملعب الأولمبيكو.

وشارك كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لقائمة المنتخب الرسمية باستثناء المستبعديْن لورينسو بيرلغريني، وستيفانو سينسي، اللذين تأكدت عدم مشاركتهما بسبب الإصابة وتعويضهما بكلٍّ من غايتانو كاستروفيلي وماتيو بيسينا.

ويأمل منتخب “سكوادا أتسورا” حصد النقاط كاملة في المجموعة، عندما يلاقي منتخبيٍ سويسرا إضافةً إلى ويلز.

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