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الهولندي “ماكيلي” حكمًا لافتتاح أمم أوروبا 2020

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الهولندي داني ماكيلي، سيُدير تحكيم افتتاح “أمم أوروبا 2020” على ملعب الأولمبيكو بين إيطاليا وتركيا.

وأثار تعيين “ماكيلي” جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الخطأ الكبير الذي ارتكبه خلال مباراة البرتغال أمام صربيا، ضمن تصفيات مونديال 2022.

وبحسب “اليويفا”؛ فإن كلاً من هيسل ستيجسيرا ويان دي فريز، سيكونان مساعديْن خلال المباراة، كما سيكون كيفن بلوم حكمًا لتقنية الفيديو، وستكون الفرنسية ستيفان فرابار حكمًا رابعًا في المباراة؛ لتصبح أول سيدة تُشارك في قيادة إحدى مواجهات أمم أوروبا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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