خلال المواجهة الـ 58.. “دجوكوفيتش” يسعى لقهر “نادال” في رولان غاروس

تتجه الأنظار إلى مواجهة المصنف الأول، نوفاك دجوكوفيتش، أمام المصنف الثالث، رافائيل نادال، في نصف نهائي رولان غاروس.

ونجح الماتادور الإسباني في الإطاحة بالأرجنتيني دييغو شفارتزمان، في ربع النهائي، فيما وصل “دجوكوفيتش” إلى المربع الذهبي؛ بتخطيه الإيطالي ماتيو بيرتيني، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتعتبر المباراة هي الـ 58 بين اللاعبيْن المخضرميْن، حيث يأمل كلٌّ منهما في التأهل إلى النهائي للمرة الـ 31 في مسيرتيْهما، كما أن “نادال” يطمح في أن يبلغ المباراة النهائية والتتويج باللقب، للانفراد بالرقم القياسي بعدد مرات التتويج في بطولات “الغراند سلام”.

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