اخبار الرياضة

خلال المواجهة الـ 58.. “دجوكوفيتش” يسعى لقهر “نادال” في رولان غاروس

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه الأنظار إلى مواجهة المصنف الأول، نوفاك دجوكوفيتش، أمام المصنف الثالث، رافائيل نادال، في نصف نهائي رولان غاروس.

ونجح الماتادور الإسباني في الإطاحة بالأرجنتيني دييغو شفارتزمان، في ربع النهائي، فيما وصل “دجوكوفيتش” إلى المربع الذهبي؛ بتخطيه الإيطالي ماتيو بيرتيني، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتعتبر المباراة هي الـ 58 بين اللاعبيْن المخضرميْن، حيث يأمل كلٌّ منهما في التأهل إلى النهائي للمرة الـ 31 في مسيرتيْهما، كما أن “نادال” يطمح في أن يبلغ المباراة النهائية والتتويج باللقب، للانفراد بالرقم القياسي بعدد مرات التتويج في بطولات “الغراند سلام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك