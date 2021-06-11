“مانشيني” يؤكد جاهزية “سكوادرا أتسورا” لافتتاح المحفل الأوروبي

تحدث روبيرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، عن مواجهة افتتاح كأس أمم أوروبا أمام تركيا، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة الإيطالية روما.

وأشار “مانشيني” إلى المباراة ستكون أمسيةً رائعةً لكل متابعي كرة القدم حول العالم، وأكد المدرب الإيطالي جاهزية الأتزوري لانطلاقةٍ قويةٍ في “اليورو”.

وقال روبيرتو مانشيني: “نحن سعداءٌ للغاية لبدء البطولة التي تأخرت لمدة عامٍ كامل، ستكون أمسيةً رائعةً اللعب في مباراة الافتتاح أمام تركيا، منتخبهم يتمتع بقدراتٍ عاليةٍ وأتوقّع صعوبة اللقاء”.

وعن جاهزية الأتزوري في المحفل الأوروبي قال “مانشيني”: “نحن جاهزون، بالفعل، لقد استعددنا بالشكل المطلوب لمباراة الافتتاح، الإصابة التي تعرض لها كلٌّ من سينسي وبيلغريني مخيبةٌ للآمال، اللاعبان يتميزان بأدوار مختلفة، هما يستحقّان اللعب في البطولة الأوروبية، لكنهما مازالا شابيْن، ويمكن أن تحدث هذه الأشياء في مجال عملنا؛ لسوء الحظ”.

وتخوض إيطاليا أختبارات هامة ضمن المجموعة الأولى في يورو 2020 حيث سيلتقي كلاً من تركيا وويلز وسويسرا

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