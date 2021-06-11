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كريتشيكوفا تصل نهائي رولان غاروس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغت التشيكلية باربورا كريتشيكوفا نهائي بطولة فرنسا الكبرى بفوزها في نصف النهائي على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وحسمت المصنفة الثالثة والثلاثين عالمياً المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، لكنها تراجعت في المجموعة الثانية التي آلت للاعبة اليونانية المصنفة السابعة عشرة بستة مقابل أربعة، قبل أن تنهي المجموعة الثالثة والأخيرة بعد شوط التعادل والذي أستمر طويلاً لتحسمه بتسعة مقابل سبعة .

لتصبح كريتشيكوفا أول لاعبة تشيكية تصل إلى النهائي في أربعين عاماً، حيث ستواجه الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا المصنفة الحادية والثلاثين والتي بلغت النهائي هي الآخري لأول مرة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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