تقرير| السنغالي ( تالا أنداي ) يقود النصر للفوز على التحدي

بنغازي 11 يونيو 2021 (وال)- قاد اللاعب المحترف السنغالي ( تالا أنداي ) فريقه النصر إلى فوز على جاره التحدي بهدف دون رد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت مساء الخميس توسطها الحكم ( حمزة الثموني )، بدأها مبكرًا فريق النصر مهاجمًا، بتصويبه من قبل اللاعب ( مفتاح طقطق ) أبعدها ( محمود علي ) بعيدًا عن مرماه، مع مطلع الدقيقة (16) وبمجهود فردي من اللاعب ( مفتاح طقطق )، الذي بدوره صوب كرة قوية غالطت خشبات الحارس ( أحمد عياد).

وعاد الحارس ( أحمد عياد ) مجددًا ليبعد الكرة الحرة المباشرة، والتي نفذها لاعب النصر ( مفتاح طقطق ) إلى ركنية وذلك عند الدقيقة (22)، عند الدقيقة (24) التقط الحارس ( أحمد عياد ) تسديدة السنغالي ( تالا أنداي )، محافظًا الحارس على شباكه نظيفة.

التحدي لم يقف مكتوف الأيادي،، وفي أول تهديد له لمرمى النصر، ذهبت رأسية المهاجم (عزو بنينه ) بمحاذاة القائم الأيسر للحارس ( فتحي الطلحي )، وذلك في الدقيقة (28)، لتستمر المباراة على واقع تكتل دفاعي للتحدي، وسرعة مبالغ فيها للاعبي النصر في التقدم على صعيد النتيجة، ليكتمل الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين.

النصف الثاني من المواجهة التحداوية النصراوية، كانت بدايتها للتحدي، حيث أن تصويبة ( عزو بنينه ) أبعدها المدافع ( علي سلامة )، وتدخل بعدها لاعبي التحدي (جمعة العبار ) أمام تصويبه ( مفتاح طقطق )، وظهر الحارس ( أحمد عياد ) من جديد ليبعد تسديدة السنغالي ( تالا أنداي ) إلى ركنية في الدقيقة (48).

وشهدت الدقيقة (53) خطأ دفاعي من مدافعي النصر في إرجاع الكرة إلى المناطق الخلفية، وجدت المهاجم ( عزو بنينه ) الذي سدد دون تركيز ، وعاد الحارس ( أحمد عياد )لينقض مرماه من هدف محقق، بعد تصويبة ( تالا أنداي ) التي تلقاها بعد مجهود فردي قام به زميله ( عامر التاورغي )، وذلك عند الدقيقة (58).

وحملت الدقيقة (69) المطلوب والجديد للنصر ، حيث نجح السنغالي ( تالا أنداي ) من فك شفرة دفاعات وحارس التحدي (أحمد عياد )، الذي كان متمركزًا جيدًا في أكثر من كرة سانحة للتسجيل، ليوقع محترف النصر ( أنداي ) الهدف الوحيد في اللقاء، واضعًا التحدي في ورطة، وموقف التأخير على صعيد النتيجة.

في الدقيقة (87) أهدى اللاعب ( مفتاح طقطق ) زميله ( أحمد الهرام ) كرة الهدف الثاني، بعدما مرر بينية مثالية للأخير، والذي بدوره صوب دون تركيز وجدت أقدام الحارس ( أحمد عياد ) ليتمكن من أبعادها عن مرماه، ومعها تنتهي مجريات المباراة على واقع هدف ( تالا أنداي).

طاقم التحكيم

توسط تحكيم هذه المقابلة حكم وسط ( حمزة الثموني )، بمساعدة كل من مساعد أول ( رمزي القاضي) ومساعد ثان (عز الدين عطية ) و ( رافع الحوتي ) حكمًا رابعًا، و(عاشور سليمان ) مراقبًا فنينًا للمباراة، وأحتسب حكم اللقاء ( حمزة الثموني ) على الفريقين العديد من المخالفات، حيث تحصل النصر طيلة الـ 90 دقيقة على (24) مخالفة، فيما تحصل التحدي طوال المباراة على (14) مخالفة.

إنذارات وركنيات

أشهر الحكم (حمزة الثموني ) طيلة الـ 90 دقيقة الكرت الأصفر في (4) مناسبات، لاسيما كان نصيب كل فريق منهما اثنان، حيث تحصل من جانب التحدي كل من ( محمد المنصوري و محمود علي ) على إنذارات، وكانت في الدقيقة (20) و (44) من زمن الشوط الأول ، بينما تحصل من جانب النصر (عامر التاورغي ) في الدقيقة (33)، و ( تالا أنداي في الدقيقة (70).

استبدالات الفريقين

المباراة قام كل مدرب فيها بالعديد من التغييرات على التشكيلة الأساسي، حيث زج من التحدي بكل من ( أحمد مكاري ،أمحمد القماطي، إضافة إلى محمد الحوتي ) بدلا من ( محمد المنصوري، وجمعة العبار، وأكرم العشيبي )، فيما أشرك مدرب النصر كل من ( أحمد الهرام ، و إدريس الضراط ،زياد العلواني، بالإضافة إلى محمد جمعة ) مكان كل من ( عبد السلام مصطفي ،و صدام الورفلي ،وعام التاورغي، السنغالي تال أنداي . (وال) س أ/ ر ت

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