بلجيكا تقصّ شريط مبارياتها في اليورو أمام روسيا

تدخل بلجيكا قمة الجولة الأولى من المجموعة الثانية بمواجهة روسيا، صاحبة الأرض والجمهور، عندما يلتقيان على ملعب ” جازبروم أرينا” في سانت بطرسبرغ .

ويأمل “رفقاء روميلو لوكاكو” في تقديم مباراة كبيرة أمام روسيا، والعودة بالنقاط الثلاث؛ من أجل المنافسة على صدارة المجموعة التي تضمّ كلاً من الدانمارك وفنلندا.

ويغيب نجم المنتخب البلجيكي، كيفين دي بروين، عن المباراة؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكد المدرب الإسباني، روبيرتو مارتينيز، أن لاعبي المنتخب جاهزون للمواجهة.

وكان المنتخبان قد تواجها في التصفيات القارية، ضمن المجموعة الثانية، حيث حقّقت بلجيكا الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ، وفازت إيابًا بأربعة أهداف مقابل هدفٍ.

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