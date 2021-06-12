إيطاليا تقسو على تركيا في افتتاح “اليورو”

قبل انطلاق ضربة بداية أمم أوروبا في نسختها الاستثنائية؛ الجمهور عاد لحضور المباريات، ولو بأعدادٍ بسيطةٍ، والأولمبيكو؛ احتضن بداية اليورو، بين إيطاليا وتركيا.

إيطاليا ومنتخبها الشاب؛ دخلوا المواجهة، بقوة، وحاول تشيرو إيموبيلي التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن كرته توقفت عند يد المدافع سيونغو، والمطالبة بركلة جزاء من لاعبي الأتزوري.

أصحاب الأرض؛ واصلوا التهديد لافتتاح التسجيل، رأسية كيليني؛ أبعدها الحارس التركي بكل اقتدار، محاولات إيطاليا؛ تنوعت بين العادية والخطرة، والحكم الهولندي، ماكيلي رفض منح ركلة جزاء واضحة للأتزوري؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الشوط الثاني؛ اختلف، وإيطاليا كشرت عن أنيابها، سبع دقائق كانت كافية ليسجل المدافع التركي ميريح ديميرال أول أهداف اليورو بالخطأ في مرماه بعد عرضية دومينيكو بيراردي، ليمنح التقدم للسكوادرا أتسورا، وسط فرحة كبرى من جمهور الأولمبيكو .

المحاولات؛ تواصلت من الأتزوري بغية إضافة الهدف الثاني عبر سبيناتزولا وإيموبيلي ولوكاتيلي على التوالي وسط تألق حارس الأتراك.

تألق؛ لم يصمد طويلا ليفك إيموبيلي شيفرته في الدقيقة الـ 66 بثاني أهداف المباراة، قبل أن يأتي الدور على لورينتسو إينسيني ويكمل الثلاثية في الدقيقة الـ 79، مانحًا إيطاليا تقدمًا كبيرًا في افتتاح البطولة، ومؤكدًا قدرة الأتزوري على المضي بعيدًا في النسخة الحالية، والمنافسة على اللقب القاري.

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