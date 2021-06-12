الأهلي بنغازي يواصل صدارته للمجموعة الأولى من “الممتاز”

واصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز، عقب فوزه على حساب الأنوار، بهدفٍ دون مقابل، لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

المباراة، التي استضافها ملعب شهداء بنينا؛ لم تشهد إلا هدفًا وحيدًا، جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم النيجيري المنتدب حديثًا للأهلي، ايفونيغ؛ ليحقّق انتصارًا جديدًا، رفع من خلاله رصيده للنقطة الـ 37، في المركز الأول، وبفارق ثلاثة نقاط عن جاره النصر، الوصيف، حيث سيلتقي الفريقان في الجولة القادمة، بعد مباراة المنتخب الوطني ونظيره السوداني في تصفيات كأس العرب.

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