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الأهلي بنغازي يواصل صدارته للمجموعة الأولى من “الممتاز”

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز، عقب فوزه على حساب الأنوار، بهدفٍ دون مقابل، لحساب الجولة الثانية من مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

المباراة، التي استضافها ملعب شهداء بنينا؛ لم تشهد إلا هدفًا وحيدًا، جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم النيجيري المنتدب حديثًا للأهلي، ايفونيغ؛ ليحقّق انتصارًا جديدًا، رفع من خلاله رصيده للنقطة الـ 37، في المركز الأول، وبفارق ثلاثة نقاط عن جاره النصر، الوصيف، حيث سيلتقي الفريقان في الجولة القادمة، بعد مباراة المنتخب الوطني ونظيره السوداني في تصفيات كأس العرب.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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