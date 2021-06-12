بعد إصابة “بوسكيتس”.. تلقيح لاعبي لاروخا ضد “كورونا”

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن جميع لاعبي المنتخب تلقوا اللقاح ضد فيروس “كورونا”، قبل أيام من المباراة الأولى لمنتخب لاروخا، أمام السويد، ضمن المجموعة الخامسة من أمم أوروبا.

وذكر الاتحاد الإسباني أن أفراد المنتخب بالكامل قد تلقوا اللقاح في مركز تدريب لاس روساس، بالقرب من مدريد، وذلك تلبيةً للقرار الصادر عن الحكومة الإسبانية، بعد الإعلان عن إصابة قائد المنتخب، سيرجيو بوسكيتس، بفيروس “كورونا”، الأيام الماضية.

وتلقى عدد من اللاعبين لقاح “يانسن” الأحادي الجرعة، بينما أكمل بقية اللاعبين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح التطعيم الثاني من لقاح “فايزر” وفقًا لوزارة الصحة الإسبانية.

وجاء هذا الإجراء العاجل قبل ثلاثة أيام من مواجهة لاروخا أمام السويد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من “اليورو”.

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