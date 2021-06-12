تسوية مع اليويفا تُنهي أزمة “قميص أوكرانيا”

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أنه توصل إلى تسوية مع اليويفا؛ للإبقاء على شعار قميص المنتخب المشارك في يورو 2020، والذي صنّفه الاتحاد الأوروبي سياسياً.

وأثار الشعار على قميص المنتخب الأوكراني جدلاً كبيراً واحتجاجاً من روسيا، كونه يرمز لعبارة “المجد للأبطال”، وهو هتاف شائع في الاحتجاجات المناهضة لروسيا في 2014 بعد الحرب في جزيرة القرم.

وذكر الاتحاد الأوكراني أن الشعار سيجلب الحظ لمنتخب أوكرانيا في اليورو، كما أن الاتحاد الروسي أكد أن الكلمة والشعار “ذات طبيعة سياسية واضحة”، وأشار اليويفا إلى أنه لن يغير قميص المنتخب، إلا أن الكلمة ستُحجب لدلالتها السياسية والتي تبتعد عن عرف كرة القدم في أوروبا.

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